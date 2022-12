Цяла Аржентина ликува, стотици хиляди празнуват голямата победа (Видеa, Галерия)

Стотици хиляди аржентинци излязоха по улиците и площадите на столицата Буенос Айрес и дадоха начало на партито за спечелването на световната купа в Катар, пише агенция Ройтерс. Вчера Лионел Меси и компания надвиха Франция и спечелиха трета титла за страната. СНИМКА: Ройтерс

Двубоят в Лусаил, Катар, бе много драматичен. Аржентинците поведоха с 2:0 през първото полувреме, но французите изравниха в края на второто. В продълженията отново южноамериканците взеха преднина, но Килиан Мбапе завърши хеттрика си и изпрати мача в дузпи. В тях Аржентина триумфира с 4:2 след два пропуска на Франция. Unbelievable, joyous and emotional celebrations in Buenos Aires. Just look what Argentina's World Cup win means.🤩🇦🇷



🎥 via IG/alepetra_ pic.twitter.com/5oek57Ux45 — Ben Jacobs (@JacobsBen) December 18, 2022

"Не мога да повярвам! Беше трудно, но го направихме благодарение на Меси", заяви 13-годишният Сантиаго, празнувайки победата със семейството си пред къща в Буенос Айрес, която някога е принадлежала на Диего Марадона. SCENES IN BUENOS AIRES 🇦🇷🎉 pic.twitter.com/qAJ5mCSBr0 — FOX Soccer (@FOXSoccer) December 18, 2022

Носейки знамена, шапки и фланелки в синьо и бяло, феновете на футбола празнуват победата на центъра на Буенос Айрес секунди след крайния съдийски сигнал. Това всъщност е гледката в цяла Аржентина, която получава възможност за целодневно парти, предаде БТА.

"Този мач бе невероятен и в големи периоди мъчителен. Тези момчета накараха хората да се влюбят в националния отбор за първи път от десетилетия насам", заяви 46-годишният Диего Арбугейли, цитиран от Ройтерс. Argentinians are singing a “Messi” song in Buenos Aires.



Can someone put this banger up on Spotify? pic.twitter.com/wd3xFV5Wu6 — Trung Phan (@TrungTPhan) December 13, 2022

Южноамериканския отбор, който загуби финала срещу Германия през 2014, не бе печелил световната купа от 1986 насам. Подкрепата към националите изпъква още повече на фона на инфлацията и икономическата криза, която тласка близо 40% от аржентинците към бедност.

"Крайно време за огромна радост след толкова много страдание. Хармонията в този отбор, воден от най-добрия футболист в света (Лионел Меси), ни изведе до заслужен успех. Напред, Аржентина!", заяви 46-годишният Николас Пири, който работи като адвокат.