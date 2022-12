Marca: Кристиано Роналдо е готов да подпише 7-годишен договор с "Ал Насър"

Кристиано Роналдо е готов да подпише 7-годишен договор с "Ал Насър" и да заиграе в Саудитска Арабия, твърди Marca. Договорът му е за 175 милиона паунда на година.

Португалската суперзвезда трябва да играе две години и половина, преди да стане посланик на клуба, а заплащането му ще се увеличава с времето.

Той ще трябва да е и посланик на кандидатурата на Саудитска Арабия за световното през 2030 г. заедно с Египет и Гърция.