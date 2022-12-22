Буратини избра националите до 17 г. за европейската квалификация

Волейболните национали до 17 години ( състезатели, родени след 1 януари 2007 година) започват подготовка на 27 декември в София.

Тимът, воден от Андреа Буратини, ще се готви за предстоящата през януари европейска квалификация, на която България е домакин.

Турнирът е от 18 до 22 януари в столичната зала „Левски София“, където съставът ни ще води и тренировъчен процес.

Младите ни национали ще се изправят срещу Турция, Сърбия, Румъния, Гърция, Англия и Финландия. (Резултатите от мачовете с последните две страни не се зачитат за крайното класирането на отборите от балканския регион).

Само първенецът взима директна квота за европейското първенство през 2023 година в Черна гора. Останалите балкански държави играят на допълнителни квалификации.

Според показаните резултати в срещите с балканските отбори, един измежду Англия или Финландия също добива право за участие във втори кръг.

Ето кои момчета е повикал Буратини:

Разпределители:

Иван Узунов-Виктория Волей (Пловдив)

Антонио Дончев-Добруджа 07 (Добрич)

Крисиян Илиев-Левски София

Диагонали:

Деян Маринов-ЦСКА

Ерик Георгиев-Левски София

Росен Виденов-Левски София

Посрещачи:

Петьо Иванов-Левски София

Кристеан Киров-Дея Спорт

Георги Салпаров-Левски София

Никола Константинов-Левски София

Константин Манолев– Люлин (София)

Захари Згуров–ВАСК (София)

Виктор Младенов -Софийски университет

Централни блокировачи:

Николай Николаев-Левски София

Жасмин Величков–Берое 2016 (Стара Загора)

Кристиян Иванов-Левски София

Петър Господарски -ЦСКА

Еван Георгиев-ЦСКА

Либера:

Димитър Добрев-Левски София

Даниел Тихолов-ЦСКА