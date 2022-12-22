Буратини избра националите до 17 г. за европейската квалификация

Волейболните национали до 17 години ( състезатели, родени след 1 януари 2007 година) започват подготовка на 27 декември в София.
Тимът, воден от Андреа Буратини, ще се готви за предстоящата през януари европейска квалификация, на която България е домакин.
Турнирът е от 18 до 22 януари в столичната зала „Левски София“, където съставът ни ще води и тренировъчен процес.
Младите ни национали ще се изправят срещу Турция, Сърбия, Румъния, Гърция, Англия и Финландия. (Резултатите от мачовете с последните две страни не се зачитат за крайното класирането на отборите от балканския регион).
Само първенецът взима директна квота за европейското първенство през 2023 година в Черна гора. Останалите балкански държави играят на допълнителни квалификации.
Според показаните резултати в срещите с балканските отбори, един измежду Англия или Финландия също добива право за участие във втори кръг.
Ето кои момчета е повикал Буратини:
Разпределители:
Иван Узунов-Виктория Волей (Пловдив)
Антонио Дончев-Добруджа 07 (Добрич)
Крисиян Илиев-Левски София
Диагонали:
Деян Маринов-ЦСКА
Ерик Георгиев-Левски София
Росен Виденов-Левски София
Посрещачи:
Петьо Иванов-Левски София
Кристеан Киров-Дея Спорт
Георги Салпаров-Левски София
Никола Константинов-Левски София
Константин Манолев– Люлин (София)
Захари Згуров–ВАСК (София)
Виктор Младенов -Софийски университет
Централни блокировачи:
Николай Николаев-Левски София
Жасмин Величков–Берое 2016 (Стара Загора)
Кристиян Иванов-Левски София
Петър Господарски -ЦСКА
Еван Георгиев-ЦСКА
Либера:
Димитър Добрев-Левски София
Даниел Тихолов-ЦСКА