Страничната ножица, с която нападателят на бразилския национален отбор Ричарлисон вкара втория си гол за победата с 2:0 над Сърбия, е най-красивото попадение на световното в Катар, съобщиха от ФИФА.

След пас с външен фалц на Винисиус Жуниор 25-годишният футболист първо с изящно движение на левия крак си вдигна топката, а след това със свистяща странична ножица я заби с десния неспасяемо във вратата на западната ни съседка.

Кандидати за приза бяха още Caлeм ал Дaуcapи (С. Арабия), Koди Гaкпo (Hид), Енцo Фepнaндec (Apж), Beнcaн Aбyбaкap (Kaм), Лyиc Чaвec (Meк), Kилиaн Mбaпe (Фр), Сюн Хо Пайк (Р. Kopeя), Heймap (Бpaз) и още един гoл на Ричарлисон срещу корейците в 1/8-финалната фаза.