Хаджиме Мориясу остава начело на национания отбор по футбол на Япония

Японският национален селекционер Хаджиме Мориясу ще остане начело на отбора за още един четиригодишен цикъл, приключващ със Световното първенство по футбол през 2026, обявиха от местната федерация. Азиатците победиха бившите шампиони Германия и Испания, преди да бъдат елиминирани на осминафиналите от Хърватия.

Мориясу ще бъде първият селекционер в историята на Япония, който води отбора на поредни Световни първенства.

"За мен е това е голяма чест, но осъзнавам колко трудна е мисията пред нас и колко голяма отговорност нося с тази длъжност. Приемам това и вярвам, че за Япония няма невъзможни неща", заяви националният селекционер, цитиран от Ройтерс.

Мориясу все още не успява да изведе Япония до трофей на международно ниво, извън Световни първенства, но от местната федерация са доволни от играта на отбора в Катар и смятат, че той е точният човек за поста. Голямата цел е класиране на четвъртфиналите през 2026, което японците никога не са постигали, пише БТА.