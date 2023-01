Епохален мач излъчи първия световен шампион за 2023 г. (Видео)

Един от най-добрите мачове въобще в историята на дартса короняса първия световен шампион за 2023 г.

В лондонската зала “Александра Палас” англичанинът Майкъл Смит се наложи със 7:4 сета над нидерландеца Майкъл ван Гервен. Това е първа световна титла за 32-годишния Смит.

Битката може да бъде определена като епохална заради случилото се в третия лег на втория сет. В него стартира Ван Гервен. И той, и Смит направиха по 6 хвърляния на стреличките, които преди последните 3 им оставиха възможност да приключат лега с по 9. Това е минималният брой.

Ван Гервен нацели пак 2 тройни 20-ки, но пропусна двойното 12. Смит мина през тройно 20 и 19 и с двойно 12 накара залата да пощурее.

Този епизод бе черешката на тортата на страхотния мач. Смит стигна до първата си титла след 2 загубени финала от Ван Гервен и шотландеца Питър Райт.

Дартсът е първият спорт, който определя световния си шампион за годината.