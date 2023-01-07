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Признание от "Олимпиакос" за Боян Йорданов

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Снимка: "Олимпиакос"

Един от емблематичните български диагонали през този век - Боян Йорданов, получи голямо признание от бившия си клуб "Олимпиакос" (Пирея).

Преди гостуването на неговия "Милон" 39-годишният волейболист, който преди години спечели всичко възможно с гръцкия гранд, получи огромен плакет със своя образ и постиженията му с “червено-белите” специално, връчен му от мениджъра на домакините Никос Мандувалос.

"Голямо благодаря за наградата. Тук е като мой дом и винаги ще нося "Олимпиакос" в сърцето си", сподели Йорданов след мача, загубен от тима му с 0:3. Той реализира 16 т.

Снимка: "Олимпиакос"

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