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Ето десетката на най-добрите спортисти на "Локо" (Сф) (Галерия)

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Всички призьори Снимки: Румяна Тонева

Председателят на ОСК "Локомотив" (Сф) Даме Стойков връчи годишните награди на "железничарското" дружество.

Десетката на най-добрите спортисти на ОСК "Локомотив" (Сф) за 2022 г.:

1. Радина Томова (художествена гимнастика)

2. Светлана Каменова (бокс)

3. Георги Граматиков (джудо)

4. Мартин Димитров (тенис)

5. Ангел Димитров (бокс)

6. Анна Стоева (самбо)

7. Петър Арсовски (бокс)

8. Цветан Цветков (самбо)

9. Ерен Карбаш (карате)

10. Джеймс Шервут (ръгби)

Катрин Велкова получи наградата си за треньор номер 1 от кмета на район "Надежда" инж. Димитър Димов.
Катрин Велкова получи наградата си за треньор номер 1 от кмета на район "Надежда" инж. Димитър Димов.

Специална награда получи олимпийската шампионка по бокс от Токио 2020 Стойка Кръстева за принос в развитието на спорта.
Специална награда получи олимпийската шампионка по бокс от Токио 2020 Стойка Кръстева за принос в развитието на спорта.

Специални награда получи легендарната олимпийска вицешампионка от Москва 1980 Диана Брайнова (баскетбол) по повод нейния 70-годишен юбилей.
Специални награда получи легендарната олимпийска вицешампионка от Москва 1980 Диана Брайнова (баскетбол) по повод нейния 70-годишен юбилей.

Топ 3 на най-добрите отбори на ОСК "Локомотив" (Сф) за 2022 г.:

1. Волейболен клуб Локомотив 1929-Нидо

2. Тенис Локомотив 1929 (София)

3. Баскетболен клуб Локомотив (София) за девойки старша възраст

Всички призьори Снимки: Румяна Тонева
Катрин Велкова получи наградата си за треньор номер 1 от кмета на район "Надежда" инж. Димитър Димов.
Специална награда получи олимпийската шампионка по бокс от Токио 2020 Стойка Кръстева за принос в развитието на спорта.
Специални награда получи легендарната олимпийска вицешампионка от Москва 1980 Диана Брайнова (баскетбол) по повод нейния 70-годишен юбилей.

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