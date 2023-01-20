Внучката на Боян Радев на зимен олимпийски фестивал в Италия

Тази сутрин замина основната част от българската младежка олимпийска делегация за участие в 16-ия Зимен европейски младежки олимпийски фестивал Фриули-Венеция-Джулия 2023, който ще се състои от 21 до 28 януари в Италия. България ще бъде представена от 24 млади спортисти (12 момичета и 12 момчета) в следните спортове и дисциплини: ски алпийски дисциплини, биатлон, ски-бягане, сноуборд, фигурно пързаляне и шорттрек.

По-рано този месец Изпълнителното бюро на БОК утвърди състава на делегацията, която ще бъде ръководена от Белчо Горанов, генерален секретар на БОК.

Състав (утвърден от ИБ на БОК на заседание проведено на 10 януари 2023), 12 момчета и 12 момичета

Биатлон

Йорданка Йончева

Ирина Георгиева

Веселин Белчински

Георги Наумов

Ски

Алпийски дисциплини

Бояна Радева

Елена Стоилова

Борислав Хаджистоянов

Атанас Петров

Ски-бягане

Даниела Йорданова

Ивайла Василева

Дани Чолаков

Сноуборд

Андреа Коцинова

Йорданка Андонова

Петър Гергьовски

Тервел Замфиров

Бордъркрос

Андреа Коцинова

Яна Тумбева

Иван Иванов

Мартин Костов

Фристайл

Кристиян Крумов

Кънки

Фигурно пързаляне

Киара Христова

Шорт трек

Соня Стоянова

Аделина Чанчева

Асен Гюров

Николас Тосков

Треньори

Елена Дурчова, биатлон

Вероника Григорова, биатлон

Александър Младенов, ваксмайстор

Борислав Панков, административно лице

Иван Каневчев, алпийски ски

Валентин Станков, алпийски ски

Божидар Димитров, ски-бягане

Анатолий Замфиров, сноуборд, алпийски дисциплини

Сотир Марков, сноуборд бордъркрос

Виктор Жеков, сноуборд бордъркрос

Христо Ахтаподов, сноуборд фристайл

Ина Лутай, фигурно пързаляне

Евгения Раданова, шорттрек

Мартин Гюров, шорттрек

Ръководство и оперативно управление

Белчо Горанов, генерален секретар на БОК, шеф на мисия

Лилия Пандурова, администрация

Християн Янков, протокол