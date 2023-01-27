Микел Артета (вляво) гостува довечера с "Арсенал" на водения от Пеп Гуардиола "Манчестър Сити" в среща от 4-ия кръг на турнира за купата на Англия. Първият бе помощник на втория в щаба на "гражданите". Снимка: РОЙТЕРС