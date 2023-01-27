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Спорт по телевизията днес

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Микел Артета (вляво) гостува довечера с "Арсенал" на водения от Пеп Гуардиола "Манчестър Сити" в среща от 4-ия кръг на турнира за купата на Англия. Първият бе помощник на втория в щаба на "гражданите". Снимка: РОЙТЕРС

9,30 ч Голф MAX sport 2

10,00 ч Тенис, Australian Open Eurosport 1

11,25 ч Биатлон, ЕП в Ленцерхайде БНТ 3

11,35 ч Северна комбинация, СК в Зеефелд Eurosport 2

12,50 ч Ски бягане, СК в Ле Рус Eurosport 2

13,45 ч Ски скокове, СК в Бад Митендорф Eurosport 1

14,55 ч Биатлон, ЕП в Ленцерхайде БНТ 3

15,05 ч Северна комбинация, СК в Зеефелд Eurosport 2

15,55 ч Ски бягане, СК в Ле Рус Eurosport 1

16,00 ч Колоездене Eurosport 2

17,00 ч Снукър Eurosport 1

18,00 ч Волейбол, „Пирин“ - „Нефтохимик“ b1b.box

18,00 ч Фигурно пързаляне, ЕП в Еспо Eurosport

18,50 ч Формула Е в Саудитска Арабия Eurosport 1

19,30 ч Футбол, „Болоня“ - „Специя“ MAX sport 3

19,30 ч Футбол, „Карлсруе“ - „Падерборн“ „Диема спорт“ 3

19,30 ч Футбол, „Фортуна“ - „Магдебург“ "Нова спорт“

20,00 ч Сноуборд, СК в Блу Маунтийн БНТ 3

20,00 ч Баскетбол, „Цървена звезда“ - „Партизан“ MAX sport 2

20,45 ч Снукър Eurosport 1

21,00 ч Баскетбол, „Олимпиакос“ - „Макаби“ MAX sport 1

21,20 ч Хандбал, СП (м) b1b.box

21,30 ч Футбол, „Лайпциг“ - „Щутгарт“ „Диема спорт“ 3

21,30 ч Футбол, „Каляри“ - СПАЛ „Нова спорт“

21,45 ч Футбол, „Лече“ - „Салернитана“ MAX sport 3

22,00 ч Футбол, „Манчестър С“ - „Арсенал“ „Диема спорт“ 2

22,00 ч Футбол, „Алмерия“ - „Еспаньол“ MAX sport 4

22,00 ч Футбол, „Лориен“ - „Рен“ „Диема спорт“

22,00 ч Голф Eurosport 2

Микел Артета (вляво) гостува довечера с "Арсенал" на водения от Пеп Гуардиола "Манчестър Сити" в среща от 4-ия кръг на турнира за купата на Англия. Първият бе помощник на втория в щаба на "гражданите".

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