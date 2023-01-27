9,30 ч Голф MAX sport 2
10,00 ч Тенис, Australian Open Eurosport 1
11,25 ч Биатлон, ЕП в Ленцерхайде БНТ 3
11,35 ч Северна комбинация, СК в Зеефелд Eurosport 2
12,50 ч Ски бягане, СК в Ле Рус Eurosport 2
13,45 ч Ски скокове, СК в Бад Митендорф Eurosport 1
14,55 ч Биатлон, ЕП в Ленцерхайде БНТ 3
15,05 ч Северна комбинация, СК в Зеефелд Eurosport 2
15,55 ч Ски бягане, СК в Ле Рус Eurosport 1
16,00 ч Колоездене Eurosport 2
17,00 ч Снукър Eurosport 1
18,00 ч Волейбол, „Пирин“ - „Нефтохимик“ b1b.box
18,00 ч Фигурно пързаляне, ЕП в Еспо Eurosport
18,50 ч Формула Е в Саудитска Арабия Eurosport 1
19,30 ч Футбол, „Болоня“ - „Специя“ MAX sport 3
19,30 ч Футбол, „Карлсруе“ - „Падерборн“ „Диема спорт“ 3
19,30 ч Футбол, „Фортуна“ - „Магдебург“ "Нова спорт“„
20,00 ч Сноуборд, СК в Блу Маунтийн БНТ 3
20,00 ч Баскетбол, „Цървена звезда“ - „Партизан“ MAX sport 2
20,45 ч Снукър Eurosport 1
21,00 ч Баскетбол, „Олимпиакос“ - „Макаби“ MAX sport 1
21,20 ч Хандбал, СП (м) b1b.box
21,30 ч Футбол, „Лайпциг“ - „Щутгарт“ „Диема спорт“ 3
21,30 ч Футбол, „Каляри“ - СПАЛ „Нова спорт“
21,45 ч Футбол, „Лече“ - „Салернитана“ MAX sport 3
22,00 ч Футбол, „Манчестър С“ - „Арсенал“ „Диема спорт“ 2
22,00 ч Футбол, „Алмерия“ - „Еспаньол“ MAX sport 4
22,00 ч Футбол, „Лориен“ - „Рен“ „Диема спорт“
22,00 ч Голф Eurosport 2