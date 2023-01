Новак Джокович няма намерение да спира да печели трофеи

Новак Джокович няма никакво намерение да спира да печели трофеи. Сърбинът отпразнува подобаващо триумфа си на Откритото първенство на Австарлия, докато в родината му сипят хвалебствия по негов адрес.

Джокович, който от днес отново е №1 в световната ранглиста, направи дежурната за всеки шампион в Мелбърн фотосесия с трофея, след която призна, че мотивацията му по никакъв начин не се е загубила през годините.

"В мен все още гори желание за победи и това ме кара да натоварвам себе си до предела на човешките възможности. Просто знам, че имам следваща по-мащабна цел, която трябва да постигна", сподели той пред световните агенции. An astounding 10th #AusOpen title, a remarkable 22nd Grand Slam crown, an outrageous 374th week as the world No.1 - the numbers behind @DjokerNole's #AO23 triumph are head-spinning.



And he's not finished yet... — #AusOpen (@AustralianOpen) January 30, 2023

Сърбинът не загуби нито сет от третия кръг до финала срещу опоненти като Григор Димитров, Алекс Де Минор, Андрей Рубльов, Томи Пол и Стефанос Циципас. Джокович, който ще навърши 36 г. през май, е спечелил 5 от последните 7 трофея от Шлема, за които се е борил. Според Горан Иванишевич, с чиято помощ Ноле спечели 7 от 22-те си титли от голямата четворка, сърбинът може да играе на подобно равнище поне още 2-3 години.

В Белград ликът на тенисиста е навсякъде, а населението се радва на спортните подвизи на своя герой.

"Мисля, че той се състезава със самия себе си. Не иска да подобрява чудите рекорди, колкото собствените си", твърди жител на Белград.

"Толкова съм щастлива. Целувам те, Новак. Браво, Ноле! Нека всички видят какъв сърбин имаме и какво е Сърбия. Той доказа на всички, че е най-добрият", смята друг жител на сръбската столица.