Багата загуби от поляка Тибура в Лас Вегас (Видео)

Българският ас в световния елит на смесените бойни изкуства Благой Иванов-Багата загуби с единодушно съдийско решение - (27:30, 28:29, 28:29), мача от тежка категория срещу поляка Марчин Тибура.

В Лас Вегас, където се провежда галата на най-авторитетната ММА верига UFC, първият от трите 5-минутните рунда бе много равностоен.

Във втория Багата бе в подем, нанесе повече удари от едрогабаритния поляк и даде заявка, че ще гони здраво победата.

В началото на третия обаче Тибура успя да го свали на земята и чак в края Иванов се изправи.

Загубата е 5-а в неговата ММА кариерата. Багата има 19 победи.

Тибура пък продължи добрата си серия, като от последните 8 мача е спечелил 7. Общата му статистика е 24/7.

"Знаех, че ще е трудно да го сваля. След като първите 2 рунда бяха равностойни решихме, че трябва да атакувам в третия и успях да го направя", заяви полякът след края на мача.

Багата има още 2 мача от договора си с UFC.