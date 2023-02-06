Български волейболни съдии свирят в елиминациите на евротурнирите

През месец февруари българските съдии получиха поредни престижни назначения в европейските клубни турнири по волейбол за мъже и жени.

Ето къде ще свирят родните рефери:

Шампионска лига – мъже, плейофи

15-02-2023: Берлин РБ (Германия) – Зираатбанк (Турция), 1-ви съдия Добромир Добрев

Шампионска лига – жени

08-02-2023: група В, Волей Милано (Италия) – Волеро льо Кане (Франция), 1-ви съдия Александър Виналиев

08-02-2023: група С, Вакъфбанк (Турция) – Игор Горгонзола Новара (Италия), 2-ри съдия Ивайло Иванов

CEV Cup – мъже, 1/4-финал

09-02-2023 Волей Любляна (Словения) – Валс Груп Милано (Италия), 1-ви съдия Илиян Георгиев

CEV Cup – жени, 1/4-финал

07-02-2023, ТНИ Истанбул (Турция) – Бусто Арсицио (Италия), 2-ри съдия Атанас Върбанов

Challenge Cup - мъже, 1/4-финал

07-02-2023: Макаби (Израел) – Фонте Бастардо (Португалия), 1-ви съдия Любомир Сираков

Challenge Cup – жени, 1/4-финал

08-02-2023: КСМ Лугож (Румъния) – Астерикс (Белгия), 1-ви съдия Илия Пенков

08-02-2023: Простейов (Чехия) – ВИБ Тюринген (Германия), 1-ви съдия Стоян Барев