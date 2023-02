Съотборник на българския национал Мартин Минчев призна, че е гей (Видео)

Съотборникът на българския национал Мартин Минчев в "Спарта" (Прага) Якуб Янкто шокира с признанието, че е гей.

Футболистът стори това с видеообръщание в социалната мрежа.

"Аз съм хомосексуалист и не искам повече да го крия - казва чешкия играч. - Както всеки друг, имам своите силни страни и слаби страни, имам семейство, имам приятели, имам работа, която върша по най-добрия начин от години, със сериозност, професионализъм и страст. Както всички останали. И аз искам да живея живота си на свобода. Без страх. Без предразсъдъци. Без насилие, но с любов", добавя Янкто, който е играл в Испания и Италия, а сега е под наем в "Спарта".