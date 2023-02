Лора Христова спечели и сребро на европейското в Латвия (Видео)

19-годишната Лора Христова приключи великолепно участието си на европейското младежко първенство по биатлон в латвийския зимен център Мадона.

В преследването на 10 км българката финишира втора след 3 пропуска при 4-те стрелби и се изкачи от трето на второ място, печелейки сребърен медал.

В спринта Лора заслужи бронз.

Двете грешки на последна стрелба я лишиха от златото, след като тя застана на лидерската позиция след второто преминаване през рубежа, но представянето на Христова определено заслужава адмирации.

Титлата спечели французойката Анаел Бонду (3), с която Лора раздели бронза в спринта.

В преследването третото място е за германката Марлене Фихтнер (2).

Валентина Димитрова направи скок от цели 12 места. Тя потегли 28-а и след 4 пропуска, финишира 16-а.

Така България завърши европейското в Мадона с 3 медала. Двата на Христова и още едно сребро. Спечели го Благой Тодев в индивдуалната дисциплина на 15 км.

Half way through and Lora Hristova 🇧🇬 takes the lead with 10/10 with 22.5 seconds gap ahead of Anaelle Bondoux🇫🇷 who is showing an amazing performance on the skis today!



— IBU Junior Cup (@IBU_Junior) February 19, 2023