11,00 ч Бокс, турнир „Странджа“ b1b.box
12,50 ч Колоездене, обиколка на ОАЕ Eurosport 1
13,30 ч Тенис, турнир за мъже в Доха MAX sport 1
14,30 ч Футбол, „Хебър“ - „Спартак“ „Диема спорт“
17,00 ч Футбол, „Беласица“ - „Крумовград“ „Диема спорт“
17,00 ч Тенис, турнир за мъже в Марсилия MAX sport 2
17,00 ч Футбол, „Ал Файзали“ - „Фулад“ „Нова спорт“
18,00 ч Волейбол, „Левски“ - „Нефтохимик“ b1b.box
18,00 ч Футбол, „Атромитос“ - „Левадиакос“ „Диема спорт“ 3
20,00 ч Футбол, „Ал Хилал“ - „Шабаб ал Ахли“ „Нова спорт“
20,35 ч Бокс, турнир „Странджа“ b1b.box
20,55 ч Снукър Eurosport 1
21,00 ч Футбол, „Шавеш“ - „Спортинг“ RING
21,30 ч Тенис, турнир за мъже в Рио де Жанейро MAX sport 1
22,00 ч Футбол, „Уотфорд“ - „Уест Бромич“ „Диема спорт“ 2
22,00 ч Футбол, „Хетафе“ - „Валенсия“ MAX sport 4
22,00 ч Футбол, „Малага“ - „Сарагоса“ MAX sport 3
23,00 ч NHL, “Калгари“ - „Филаделфия“ MAX sport 2
23,15 ч Футбол, „Бенфика“ - „Боависта“ RING