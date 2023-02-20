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Вотът през април - как ще гласуваме според Изборни...

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Спорт по телевизията днес

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11,00 ч Бокс, турнир „Странджа“ b1b.box

12,50 ч Колоездене, обиколка на ОАЕ Eurosport 1

13,30 ч Тенис, турнир за мъже в Доха MAX sport 1

14,30 ч Футбол, „Хебър“ - „Спартак“ „Диема спорт“

17,00 ч Футбол, „Беласица“ - „Крумовград“ „Диема спорт“

17,00 ч Тенис, турнир за мъже в Марсилия MAX sport 2

17,00 ч Футбол, „Ал Файзали“ - „Фулад“ „Нова спорт“

18,00 ч Волейбол, „Левски“ - „Нефтохимик“ b1b.box

18,00 ч Футбол, „Атромитос“ - „Левадиакос“ „Диема спорт“ 3

20,00 ч Футбол, „Ал Хилал“ - „Шабаб ал Ахли“ „Нова спорт“

20,35 ч Бокс, турнир „Странджа“ b1b.box

20,55 ч Снукър Eurosport 1

21,00 ч Футбол, „Шавеш“ - „Спортинг“ RING

21,30 ч Тенис, турнир за мъже в Рио де Жанейро MAX sport 1

22,00 ч Футбол, „Уотфорд“ - „Уест Бромич“ „Диема спорт“ 2

22,00 ч Футбол, „Хетафе“ - „Валенсия“ MAX sport 4

22,00 ч Футбол, „Малага“ - „Сарагоса“ MAX sport 3

23,00 ч NHL, “Калгари“ - „Филаделфия“ MAX sport 2

23,15 ч Футбол, „Бенфика“ - „Боависта“ RING

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