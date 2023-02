Феновете на "Ливърпул" зад Клоп въпреки унижението

Толкова се радвам, че Юрген е червен. Този рефрен на феновете на “Ливърпул” (на английски има рима - I am so glad that Jurgen is a red - б.р.) звучеше на “Анфийлд” и след оказалия се най-срамен домакински мач за легендарния английски клуб в европейските клубни турнири.

Рекордьорът по титли на Стария континент “Реал” (Мадрид) направи 5-звезден обрат при гостуването си в първия 1/8-финал от Шампионската лига. След като изоставаше с 0:2, испанският гранд унижи до 5:2 “мърсисайдци”.

Така те записаха 2 антирекорда. Единият е за Шампионската лига. Досега в нейната история никой отбор, който бе повеждал с 2 гола, не бе губил с цели 3.

Ако беше само това, нейсе. Другото отрицателно постижение обаче е на клубно ниво и от него много боли. За първи път в 130-годишната история на “Ливърпул” той допусна повече от 3 попадения на своя стадион в евротурнирите.

Въпреки това феновете показаха със скандирането на гореспоменатия рефрен, че дори подобно пропадане не може да ги откаже от германския треньор.

За това се хванаха в родината му след мача. Той, разбираемо, предизвика коментари от рода: “Краят на една ера” и “Второто полувреме бе позор”. Авторите са имена от ранга на Тиери Анри и Джейми Карагър.

Претендиращият винаги да знае всичко вестник “Билд” обаче написа, че към момента няма вариант Клоп да бъде отстранен от поста си на “Анфийлд”.

Освен неотслабващата любов на феновете е посочено тоталното изхабяване на състава през миналия сезон и недостатъчното му освежаване през лятото. Според “Билд” именно в тази насока още отсега са насочени усилията на ръководството на “Ливърпул”.

Италианският наставник на “Реал” Карло Анчелоти пък, естествено, бе много доволен след успеха.

“Това беше историческа победа, като се има предвид къде играхме и как започнахме мача - изоставахме с 2 гола. Но не се предадохме, запазихме хладнокръвие, не се паникьосахме и обърнахме много труден мач. Но още нищо не е свършило, има реванш, а “Ливърпул” си остава много силен отбор.

“При 0:2 се сетих за обрата срещу “Манчестър Сити” в елиминациите през миналия сезон и си го пожелах. Получи се даже по-добре”, коментира Анчелоти.