Българин спечели пост в щафета на световно по биатлон (Видео)

Много силен първи пост за щафетата на България (4х7,5 км) направи Благой Тодев на младежкото световно първенство по биатлон в Шчучинск (Каз).

Момчето от Банско стартира за квартета ни и безгрешен на стрелбището с 10 от 10.

Това позволи на Тодев да спечели първия пост. На 17,3 сек след него предаде норвежецът Трим Герхардсен, който използва 3 допълнителни патрона.

На втори пост Васил Зашев успя да задържи България в челото. Той завъртя наказателна обиколка и използва 6 допълнителни патрона. Зашев предаде втори на Георги Джоргов с изоставане от 51 сек от германеца Фабиан Каскел.

Джоргов, който е едва на 15 г. (в младежкото световно участват биатлонисти до 21 г. - б.р.), завъртя 2 наказателни обиколки и добави още 6 допълнителни патрона. Той предаде 11-и на Благовест Стоянов.

След още една наказателно обиколна и нови 4 допълнителни патрона България завърши на 12-о място.

Световната титла спечелиха норвежците.

We have reached the halfway point of the competition! 🙌🏼 It is Germany in the lead with 51 seconds ahead of Bulgaria, Sweden and USA. It will be an exciting second half - make sure to watch it live 🔛 https://t.co/si7PycYCC3#YJWCH23 #biathlon #biathlonfamily pic.twitter.com/92pN6dzOCl — IBU Junior Cup (@IBU_Junior) March 8, 2023

В щафетата (4х6 км) при девойките нашият квартет се представи добре и завърши на 10-ата позиция.

България бе в състав Валентина Димитрова, Ирина Георгиева, Стефани Йолова и Вяра Чолакова използваха 13 допълнителни патрона и завъртяха 1 наказателна обиколка. Тя дойде на първи пост.

Трябва да се отбележи, че каралата на втори пост Ирина е на 16 г.

Германките станаха световни шампионки в Казахстан.