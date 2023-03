Целият екип на Гари Линекер го подкрепи в след свалянето му от Би Би Си

Продуцентите му обаче се чудят как досега е избягвал наказание

Предаване без водещ, ретроспекция без коментари и масова подкрепа за Гари Линекер. Това е резултатът от събота вечер, когато трябваше да се излъчи рубриката на голмайстора на СП 1986. Вместо това от Би Би Си свалиха водещия от предаването Match of The Day заради коментар на Линекер в туитър.

Това стана след като консервативното правителство обяви нов проект за закон, който ще попречи на мигрантите, които идват през Ла Манша, да искат политическо убежище във Великобритания. Линекер обяви, че "политиката е жестока към най-уязвимите, а езикът може да сравни с този, използван в Германия през 30-е години".

Изказването на 62-годишния Линекер, който е следван от 9 милиона души в Туитър, предизвика сериозна полемика в страната. Би Би Си реши, че той ще се оттегли от водещата си роля в предаването Match of the Day, излъчвано всяка събота.

Линекер продължава да твърди, че стои зад думите си. Бившият нападател, който има 48 гола за Англия, води емисията от 1999 година.

Позицията на правителството да забрани достъпа на бежанци бе критикувано от ООН и множество организации за правата на човека.

В знак на подкрепа към Линекер другите двама водещи - Иън Райт и Алън Шиърър, също не се появиха в ефир. Предаването бе само 20 минути, нямаше коментатори, водещи или експерти, защото повечето от екипа изразиха солидарност с Линекер. Дори музиката на предаването не бе пусната. Въпреки това зрителите бяха точно толкова, колкото и предната седмица - 2,6 млн. души.

Линекер получи подкрепа и от конкуренцията. Гари Невил - титулярен коментатор за "Скай Спортс" обвини управляващите от Консервативната партия за отстраняването му.

Скандалният водещ Пиърс Морган също се изказа в подкрепа на бившия нападател. Въпреки че двамата често влизат в спорове и се дразнят в социалните мрежи, Морган застана на страната на Линекер и му предложи да каже на "BBC" "да се ш***т".

Линекер може да се върне в предаването, ако спре да коментира политически въпроси. Това обаче е почти невъзможно. Легендата на "Лестър" често пише по такива теми в туитър.

Според източници на "Дейли Мейл", докато редакционният екип е изцяло зад Линекер, мнението на продуцентите е разделено. Част от тях подкрепят водещия, докато според други Линекер отдавна избягва подобно наказание за явните си политически пристрастия.