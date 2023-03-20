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Резултати от 23-ия кръг във Втора лига и класиране

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Снимка: ФК "Крумовград"

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Снимка: ФК "Крумовград"

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