Ето кой е най-възрастният шампион в тениса (Видео)

Изключителен рекорд в Индиън Уелс (САЩ). 43-годишният Рохан Бопана стана най-възрастният шампион в тенис турнир от сериите Мастърс 1000. Индиецът триумфира на двойки заедно с Матю Ебдън (Австралия). В спора за трофея тандемът победи с 3:0 сета (6:3, 2:6, 10:8) Уесли Колхоф (Нидерландия) и Нийл Скупски (Великобритания).

Така ветеранът, чието рекордно класиране е 213-ото място в световната ранглиста, подобри постижението на Даниел Нестор (Канада), поставено в Синсинати през 2015 г.

За разлика от Нестор обаче, Бопана разкри причината за спортното си дълголетие. Енергията му идва от кафето, което пие в хода на турнирите. Зърната са от семейната му плантация в родния Бангалор, пише bTV.