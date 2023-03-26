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Резултати и голмайстори от европейските квалификац...

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Резултати и голмайстори от европейските квалификации

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Група A:

Шотландия – Кипър 3:0

Макгин 21, Макгоминей 87, 90+3'

Испания – Норвегия 3:0

Олмо 13, Хоселу 84, 85

Група D:

Армения – Турция 1:2

Кабак 10-автогол; Сойюнджю 35, Актюроглу 64

Хърватия – Уелс 1:1

Крамарич 28, Бродхед

Група „I“:

Беларус – Швейцария 0:5 • пряко по DIEMA SPORT 3

0:1 Ренато Щефен 4'

0:2 Ренато Щефен 17'

0:3 Ренато Щефен 29'

0:4 Гранит Джака 62'

0:5 Зеки Амдуни 65'

Израел – Косово 1:1• пряко по DIEMA SPORT

0:1 Ели Даса (авт.) 36'

1:1 Дор Перец 56'

FT | Андора - Румъния 0:2 • пряко на GONG.bg

0:1 Денис Ман 35'

0:2 Денис Алибек 50'

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