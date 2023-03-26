Резултати и голмайстори от европейските квалификации

Група A:
Шотландия – Кипър 3:0
Макгин 21, Макгоминей 87, 90+3'
Испания – Норвегия 3:0
Олмо 13, Хоселу 84, 85
Група D:
Армения – Турция 1:2
Кабак 10-автогол; Сойюнджю 35, Актюроглу 64
Хърватия – Уелс 1:1
Крамарич 28, Бродхед
Група „I“:
Беларус – Швейцария 0:5 • пряко по DIEMA SPORT 3
0:1 Ренато Щефен 4'
0:2 Ренато Щефен 17'
0:3 Ренато Щефен 29'
0:4 Гранит Джака 62'
0:5 Зеки Амдуни 65'
Израел – Косово 1:1• пряко по DIEMA SPORT
0:1 Ели Даса (авт.) 36'
1:1 Дор Перец 56'
FT | Андора - Румъния 0:2 • пряко на GONG.bg
0:1 Денис Ман 35'
0:2 Денис Алибек 50'