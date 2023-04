Вижте масовия бой на мача ни с Румъния на световното по хокей за жени (Видео)

В Туитър се появиха кадри от масовия бой, който си спретнаха българските хокеистки с националките на Румъния в последния ден от световното първенство в дивизия 3А в Букурещ, за който "24 часа" съобщи още вчера. Така в двубоя бяха раздадени невероятните 554 наказателни минути. 265 от тях бяха за домакините, а 289 - за българките. Нашите паднаха 2:10 и заеха петото място пред Естония. BENCH CLEARING BRAWL AT THE WOMEN’S WORLD CHAMPIONSHIP D3A BETWEEN ROMANIA AND BULGARIA 🇷🇴🇧🇬



