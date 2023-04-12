Ернан Креспо: "Милан" е фаворит в сблъсъка с "Наполи" в Шампионската лига

Бившият нападател Ернан Креспо вярва, че "Милан" има предимство срещу "Наполи" в четвъртфиналния сблъсък между двата отбора в Шампионската лига по футбол, предаде БТА. 47-годишният Креспо дори определи миланския тим като фаворит за краен победител в двубоите с "Наполи".

"Виждам "Милан" като фаворит. Първото домакинство ще им помогне много, а успехът в началото на месеца в Неапол в Серия А ще им донесе допълнителен заряд", коментира Креспо в интервю за италианския вестник Gazzetta dello Sport.

"Мисля, че ще използват висока преса и отново ще обърнат специално внимание на Станислав Лоботка", добави бившият футболист на "Челси", "Лацио", "Милан" и "Интер".

Милан и Наполи излизат един срещу друг тази вечер в Милано, а реваншът е сред седмица в Неапол.