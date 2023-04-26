Кабаков свири сблъсъка за върха ЦСКА - "Лудогорец"

Най-добрият български съдия, поне според УЕФА, Георги Кабаков получи наряд за сблъсъка на върха в първенството ни между ЦСКА и "Лудогорец.

Дербито от 28-ия кръг ще се играе в неделя от 20,15 часа на стадион "Българска армия".

Асистенти на Кабаков ще бъдат Мартин Маргаритов и Диян Вълков. За ВАР ще отговаря Драгомир Драганов с асистент Димо Вълчев.

ЦСКА е лидер с 2 точки повече от преследвача си "Лудогорец".

Съдийски назначения 28-ия кръг:

28 април 2023 г., петък, 17:30 ч.

Септември Сф - Славия

ГС: Кристиян Николов Колев АС1: Димитър Добромиров Димитров АС2: Костадин Димитров Тановчев

4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Петър Велизаров Митрев

СН: Венцислав Иванов Гаврилов

28 април 2023 г., петък, 20:00 ч.

Локомотив (Пловдив) - Спартак (Варна)

ГС: Ивайло Красимиров Ненков АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Даниел Милков Ников

4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Ивайло Иванов Стоянов АВАР: Мирослав Максимов Иванов

СН: Мартин Живков Богдев

29 април 2023 г., събота, 15:00 ч.

Локомотив (София) - Хебър

ГС: Георги Юлиянов Иванов АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Красимир Атанасов Атанасов

4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Димитър Русенов Русев

СН: Стефан Апостолов Апостолов

29 април 2023 г., събота, 17:30 ч.

Арда - Ботев (Враца)

ГС: Красен Иванов Георгиев АС1: Илиян Петров Капарашев АС2: Мирослав Николаев Симеонов

4-ТИ: Петър Георгиев Кузев ВАР: Георги Милков Гинчев АВАР: Мартин Тодоров Мачев

СН: Димитър Панайотов Костов

29 април 2023 г., събота, 20:00 ч.

Ботев (Пловдив) - Левски

ГС: Никола Антонов Попов АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Мартин Емилов Венев

4-ТИ: Волен Валентинов Чинков ВАР: Димо Стоянов Димов АВАР: Иво Николаев Колев

СН: Георги Василев Йорданов

30 април 2023 г., неделя, 15:15 ч.

Берое - Пирин (Благоевград)

ГС: Ивелин Венциславов Занев АС1: Павлин Цветанов Михайлов АС2: Станислав Лазаров Станев

4-ТИ: Християна Красимирова Гутева ВАР: Иво Венциславов Андреев АВАР: Георги Пламенов Тодоров

СН: Цветан Кръстев Кръстев

30 април 2023 г., неделя, 17:45 ч.

Черно море - ЦСКА 1948

ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Мирослав Николаев Желев

4-ТИ: Мартин Живков Великов ВАР: Кристиян Николов Колев АВАР: Светослав Колев Енчев

СН: Йордан Веселинов Гулев

30 април 2023 г., неделя, 20:15 ч.

ЦСКА - Лудогорец

ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков

4-ТИ: Радослав Петров Гидженов ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Димо Дамянов Вълчев

СН: Валентин Желев Добрев