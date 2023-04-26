Кабаков свири сблъсъка за върха ЦСКА - "Лудогорец"

Най-добрият български съдия, поне според УЕФА, Георги Кабаков получи наряд за сблъсъка на върха в първенството ни между ЦСКА и "Лудогорец.
Дербито от 28-ия кръг ще се играе в неделя от 20,15 часа на стадион "Българска армия".
Асистенти на Кабаков ще бъдат Мартин Маргаритов и Диян Вълков. За ВАР ще отговаря Драгомир Драганов с асистент Димо Вълчев.
ЦСКА е лидер с 2 точки повече от преследвача си "Лудогорец".
Съдийски назначения 28-ия кръг:
28 април 2023 г., петък, 17:30 ч.
Септември Сф - Славия
ГС: Кристиян Николов Колев АС1: Димитър Добромиров Димитров АС2: Костадин Димитров Тановчев
4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Петър Велизаров Митрев
СН: Венцислав Иванов Гаврилов
28 април 2023 г., петък, 20:00 ч.
Локомотив (Пловдив) - Спартак (Варна)
ГС: Ивайло Красимиров Ненков АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Даниел Милков Ников
4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Ивайло Иванов Стоянов АВАР: Мирослав Максимов Иванов
СН: Мартин Живков Богдев
29 април 2023 г., събота, 15:00 ч.
Локомотив (София) - Хебър
ГС: Георги Юлиянов Иванов АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Красимир Атанасов Атанасов
4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Димитър Русенов Русев
СН: Стефан Апостолов Апостолов
29 април 2023 г., събота, 17:30 ч.
Арда - Ботев (Враца)
ГС: Красен Иванов Георгиев АС1: Илиян Петров Капарашев АС2: Мирослав Николаев Симеонов
4-ТИ: Петър Георгиев Кузев ВАР: Георги Милков Гинчев АВАР: Мартин Тодоров Мачев
СН: Димитър Панайотов Костов
29 април 2023 г., събота, 20:00 ч.
Ботев (Пловдив) - Левски
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Мартин Емилов Венев
4-ТИ: Волен Валентинов Чинков ВАР: Димо Стоянов Димов АВАР: Иво Николаев Колев
СН: Георги Василев Йорданов
30 април 2023 г., неделя, 15:15 ч.
Берое - Пирин (Благоевград)
ГС: Ивелин Венциславов Занев АС1: Павлин Цветанов Михайлов АС2: Станислав Лазаров Станев
4-ТИ: Християна Красимирова Гутева ВАР: Иво Венциславов Андреев АВАР: Георги Пламенов Тодоров
СН: Цветан Кръстев Кръстев
30 април 2023 г., неделя, 17:45 ч.
Черно море - ЦСКА 1948
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Мирослав Николаев Желев
4-ТИ: Мартин Живков Великов ВАР: Кристиян Николов Колев АВАР: Светослав Колев Енчев
СН: Йордан Веселинов Гулев
30 април 2023 г., неделя, 20:15 ч.
ЦСКА - Лудогорец
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков
4-ТИ: Радослав Петров Гидженов ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Димо Дамянов Вълчев
СН: Валентин Желев Добрев