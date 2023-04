Кош на Везенков в топ 10 на отиграванията във ІІ кръг на плейофите в Евролигата (Видео)

Спортист номер 1 на България за миналата година - Александър Везенков, попадна в топ 10 на отиграванията във ІІ кръг от плейофната фаза на Евролигата.

Подборката стартира именно с кош за "Олимпиакос" на българския баскетболист срещу "Фенербахче" в мача, който бе снощи в Гърция.

Малко след центъра на полето Везенков, притиснат от времето за стрелба, изпрати топката с далечна светкавица в мрежата на съперника.

Той завърши с 18 точки, 7 борби, 1 асистенция и 2 откраднати топки за 33 мин на паркета. "Олимпиакос" обаче допусна загуба от гостуващия турски гранд - 78:82, и резултатът четвъртфиналната серията вече е равен 1:1.

Серията се измества в Истанбул за следващите два мача, като първият от тях е на 3 май от 20,45 часа.

"Олимпиакос" не бе губил домакинство от 22 декември насам, като се намираше в серия от 20 поредни победи на свой терен във всички турнири.