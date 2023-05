Олимпийската шампионка в леката атлетика Тори Боуи почина едва на 32 г.

Олимпийската шампионка в щафетата на 4х100 метра с отбора на САЩ - Тори Боуи, е починала на 32-годишна възраст.

Шокиращата новина съобщиха от нейната мениджърска агенция, като в изявлението не се назовават никакви подробности около причините за смъртта.

"Загубихме не само клиент, но скъп приятел, дъщеря и сестра. Тори бе истински шампион", се казва в изявлението.

По време на Олимпиадата в Рио през 2016-а, Боуи спечели три медала от спринтовите дисциплини.

Тя взе злато с щафетата на САЩ, където бяга на последния четвърти пост, а освен това взе сребърен медал в спринта на 100 метра, пише corner.dir.

Боуи бе втората най-бърза жена в света след олимпийската шампионк от Ямайка - Илейн Томпсън. Страхотните игри в Рио за Боуи завършиха с пълен комплект медали, който бе оформен с бронза на 200 метра.