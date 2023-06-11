През 2023 г. "Сити" стана 23-ят отбор с европейска титла

През 2023 г. английският "Манчестър Сити" стана 23-ят отбор, достигнал европейския клубен връх.

Останалите 22-ма носители трофея в КЕШ/Шампионска лига са: "Реал" (М, Исп, 14 пъти), "Милан" (Ит, 7), "Ливърпул" (Анг, 6), "Байерн" (Гер, 6), "Барселона" (Исп, 5), "Аякс" (Нид, 4), "Манчестър Юнайтед" (Анг, 3), "Интер" (Ит, 3), Челси (Анг, 2), "Бенфика" (Пор, 2), "Нотингам Форест" (Анг, 2), "Ювентус" (Ит, 2), "Порто" (Пор, 2), с по 1 титла са "Селтик" (Шот), "Хамбургер" (Гер), "Стяуа" (Рум), "Марсилия" (Фр), "Фейенорд" (Нид), "Астън Вила" (Анг), "Айндховен" (Нид), "Цървена звезда" (Сър), "Борусия" (Д, Гер).