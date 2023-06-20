България излиза срещу Сърбия в Разград за първа победа в евроквалификациите (съставите)

Българският национален отбор по футбол излиза срещу Сърбия за първа победа в европейските квалификации за първенството в Германия догодина.

До този момент нашите имат две загуби и един равен, като заемат последното място в група G, където води именно Сърбия.

Пред нас са още Литва, Черна гора и Унгария.

Ето титулярите на двата отбора.

България: Иван Дюлгеров, Виктор Попов, Валентин Антов, Петко Христов, Илия Груев, Марин Петков, Никола Илиев, Андриан Краев, Ивайло Чочев, Георги Русев, Кирил Десподов.

Сърбия: Ваня Милинкович-Савич, Никола Миленкович, Немяна Гудел, Страхиня Павлович, Андриа Живкович, Саша Лукич, Неманя Максимович, Филип Костич, Душан Тадич, Сергей Милинкович-Савич, Деян Йовелич.