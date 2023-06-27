"Левски" замина на лагер с 25-има играчи

Група от 25 футболисти определи старши треньорът на Николай Костов за подготвителния лагер на "Левски" в Правец, който ще продължи до 15 юли.

Там отборът ще изиграе 3 контролни срещи. На 30 юни съперник ще бъде завърналият се в елита "Етър" (Велико Търново), на 4 юли – втородивизионния "Марица" (Пловдив) и на 8 юли – кипърският АПОЕЛ (Никозия).

От разширения състав отпада трайно контузеният Билал Бари. В него попадат шестима юноши. "Сините" все още нямат нови попълнения.

Групата на "Левски":

Николай Михайлов, Пламен Андреев, Иван Андонов, Жереми Петрис, Патрик-Габриел Галчев, Келиан ван дер Каап, Кристиан Димитров, Ноа Сонко Сундберг, Александър Божилов, Хосе Кордоба, Вендерсон Цунами, Асен Митков, Антоан Стоянов, Дейвид Михалев, Андриан Краев, Илиян Стефанов, Асен Чандъров, Кристиян Йовов, Ивелин Попов, Джавад Ел Джемили, Роналдо, Уелтън, Рикардиньо, Преслав Бачев, Марин Петков.