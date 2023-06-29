"Пирин" и "Берое" откриват новия сезон

В Благоевград ще е се изиграе първият мач от сезон 2023/2024 на футболния ни елит. В него домакините от "Пирин" ще посрещнат старозагорския "Берое".
Програма за І кръг:
14 юли, петък
Пирин (Благоевград) - Берое 18,45 ч
Арда (Кърджали) - Черно море 21,00 ч
15 юли, събота
Левски - ЦСКА 1948 18,45 ч
Крумовград - Лудогорец 21,00 ч
16 юли, неделя
Локомотив (Пловдив) - Ботев (Пловдив) 18,30 ч
Хебър (Пазарджик) - ЦСКА - София 21,00 ч
17 юли, понеделник
Локомотив (София) - Ботев (Враца) 18,30 ч
Етър - Славия 20,45 ч