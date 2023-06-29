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"Пирин" и "Берое" откриват новия сезон

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"Пирин" приема "Берое" на стадиона в Благоевград за старт на кампанията. Снимка: LAP.BG

В Благоевград ще е се изиграе първият мач от сезон 2023/2024 на футболния ни елит. В него домакините от "Пирин" ще посрещнат старозагорския "Берое".

Програма за І кръг:

14 юли, петък

Пирин (Благоевград) - Берое 18,45 ч

Арда (Кърджали) - Черно море 21,00 ч

15 юли, събота

Левски - ЦСКА 1948 18,45 ч

Крумовград - Лудогорец 21,00 ч

16 юли, неделя

Локомотив (Пловдив) - Ботев (Пловдив) 18,30 ч

Хебър (Пазарджик) - ЦСКА - София 21,00 ч

17 юли, понеделник

Локомотив (София) - Ботев (Враца) 18,30 ч

Етър - Славия 20,45 ч

"Пирин" приема "Берое" на стадиона в Благоевград за старт на кампанията. Снимка: LAP.BG
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