Везенков прие офертата на "Сакраменто Кингс", става вторият българин в НБА в историята

Александър Везенков ще бъде вторият българин, който ще играе в НБА! Най-реномираният инсайдър в "лигата на извънземните" Адриан Войнаровски от ESPN съобщи, че българинът е приел офертата на "Сакраменто Кингс". Тя е на стойност 20 милиона долара и е за три сезона.

Първият българин в НБА бе Георги Глушков (в момента президент на БФ по баскетбол), който игра във "Финикс" през 1985-1986 г.

От сегашния клуб на Александър "Олимпиакос" му предлагаха по 2,5 млн. долара за 4 години.

Везенков направи изключително силен сезон в "Олимпиакос", като тази година спечели печели наградата за най-полезен играч в най-престижния европейски клубен баскетболен турнир за мъже.