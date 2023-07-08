Локо (Пд) привлече шести нов футболист

"Локомотив" (Пловдив) подписа договор за три години с бразилеца Леонардо де Соуса Сена. Полузащитникът е шестото ново попълнение за “черно-белите” през това лято.

Преди него "смърфовете" привлякоха Петър Андреев, Калоян Костов, Ангел Лясков, Кристиян Пешов и Георги Минчев.

Лео Сена е роден на 31.12.1995г. в Сао Пауло. Юноша е на "Гояс". Състезавал се е за мъжките тимове на "Гояс", "Атлетико Минейро" и "Специя". От близо две седмици той води подготовка с “черно-белите”, а днес официално подписа своя договор.