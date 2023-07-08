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Локо (Пд) привлече шести нов футболист

24 часа Пловдив онлайн

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Лео Сена вече е футболист на Локо (Пловдив)

"Локомотив" (Пловдив) подписа договор  за три години с бразилеца  Леонардо де Соуса Сена. Полузащитникът е шестото ново попълнение за “черно-белите” през това лято. 

Преди него "смърфовете" привлякоха Петър Андреев, Калоян Костов, Ангел Лясков, Кристиян Пешов и Георги Минчев.

Лео Сена е роден на 31.12.1995г. в Сао Пауло. Юноша е на "Гояс". Състезавал се е за мъжките тимове на "Гояс", "Атлетико Минейро" и "Специя". От близо две седмици той води подготовка с “черно-белите”, а днес официално подписа своя договор.

Лео Сена вече е футболист на Локо (Пловдив)

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