Удар на Григор попадна сред най-добрите на “Уимбълдън”

Изпълнение на Григор Димитров отново попадна в класацията за най-добър удар.

Сега случаят е малко по-специален, защото българската звезда в тениса го направи на най-престижния турнир в света. В мача си от третия кръг на “Уимбълдън” Димитров показа как се прави бекхенд с една ръка. Срещу него бе 10-ият в света Франсес Тиафо.

Американецът от африкански произход използва ситуация, за да излезе на мрежата, но в следващия момент не му остана нищо друго, освен да изгледа като препариран как топката минава покрай него по правата, изстреляна с много техника и талант от ракетата на Димитров.

Григор е един от малкото останали тенисисти, които поддържат класиката обратен удар с една ръка. И легендата Роджър Федерер, и бившият №2 в света Томи Хаас приключиха със спорта. Ако някой е забравил, точно тези тримата изпълниха класическото парче на “Чикаго” Hard To Say I'm Sorry и клипът се превърна в невероятен хит в социалните мрежи.

След това изпълнение Федерер, Димитров и Хаас бяха обявени за нова група - TOВB (The one-handed backhand boys band) - “Момчетата, които изпълняват бекхенд с една ръка”.

Димитров в момента е на почивка край Сен Тропе с приятелката си Мадалина Геня. Той използва времето след “Уимбълдън”, за да разпусне преди турнирите на твърда настилка, които му предстоят в Северна Америка.

С класирането си за осминафиналите в Лондон, където загуби от датския талант Холгер Руне, Григор си осигури изкачване с три места в световната ранглиста, където е 21-и.

Преди година на “Уимбълдън” нашият тенисист бе принуден да се откаже заради контузия срещу Стив Джонсън (САЩ) още в първия кръг.