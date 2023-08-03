12,00 ч Тенис, турнир за мъже в Кицбюел MAX sport 3
12,50 ч Футбол, СП (ж), Корея - Германия БНТ 3
18,45 ч Тото, теглене на тиража БНТ 1
19,00 ч Тенис, турнир за мъже във Вашингтон MAX sport 1
19,40 ч Колоездене на писта, СП в Глазгоу Eurosport 1
20,00 ч Футбол, Сепси - ЦСКА Диема спорт
20,00 ч Футбол, Левски - Шкупи Диема спорт 2
20,00 ч Рали Финландия MAX sport 2
21,00 ч Голф Eurosport 2
21,30 ч Футбол, ФКСБ - ЦСКА 1948 Диема спорт 3
1,00 ч Футбол, Сан Лоренсо - Сао Пауло MAX sport 4
2,00 ч Тенис, турнир за мъже във Вашингтон MAX sport 1
3,00 ч Тенис, турнир за мъже в Лос Кабос MAX sport 2
3,00 ч Футбол, Фламенго - Олимпия MAX sport 4