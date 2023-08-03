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Задържаха пиян шофьор с отнета книжка за същото пр...

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Спорт по телевизията днес

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Снимка: Йордан Симеонов

12,00 ч Тенис, турнир за мъже в Кицбюел MAX sport 3

12,50 ч Футбол, СП (ж), Корея - Германия БНТ 3

18,45 ч Тото, теглене на тиража БНТ 1

19,00 ч Тенис, турнир за мъже във Вашингтон MAX sport 1

19,40 ч Колоездене на писта, СП в Глазгоу Eurosport 1

20,00 ч Футбол, Сепси - ЦСКА Диема спорт

20,00 ч Футбол, Левски - Шкупи Диема спорт 2

20,00 ч Рали Финландия MAX sport 2

21,00 ч Голф Eurosport 2

21,30 ч Футбол, ФКСБ - ЦСКА 1948 Диема спорт 3

1,00 ч Футбол, Сан Лоренсо - Сао Пауло MAX sport 4

2,00 ч Тенис, турнир за мъже във Вашингтон MAX sport 1

3,00 ч Тенис, турнир за мъже в Лос Кабос MAX sport 2

3,00 ч Футбол, Фламенго - Олимпия MAX sport 4

Снимка: Йордан Симеонов
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