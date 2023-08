Поставиха нов рекорд за най-бавен спринт на 100 метра

Световният рекорд в спринта на 100 метра при жените падна, но не този на Илейн Томпсън-Хера, който олимпийската шампионка постави през 2021-wа.

Тогава на Световното първенство тя пробяга дистанцията за 10.54 секунди - по-бързо от всяка друга жена в историята.

Но вчера бе поставен нов рекорд, този път в противоположния спектър, а именно за най-бавния спринт в официално състезания под егидата на Международната федерация по лека атлетика.

Негов автор е Насра Абукар от Сомалия, която пробяга най-кратката дистанция за 21.81 секунди.

Време, което изглеждаше комично на фона на останалите спринтьорки около нея, а и време, което би подобрил всеки средностатистически човек в добра форма.

Това се случи на Световното университетско първенство, където Абукар се прочу с бавното си бягане, завършвайки малко над десет секунди зад победителката, която пробяга дистанцията за 11.58 секунди.

Камерите дори не успяха да уловят сомалийката, която просто бе толкова назад, че не попадаше в кадър, а за всеки бе видно, че говорим за човек, нямащ нищо общо с леката атлетика, или поне не и на професионално ниво.

Нейният звезден спринт бързо обиколи социалните мрежи и Абукар се превърна в звезда, но ръководните органи на леката атлетика веднага започнаха разследване как подобна спортистка е допусната на Световно, било то и университетско.

Nasra Abukar Ali, skipped across the finished line with no care in the world, as if she was having the time of her life.



You can see she looked at the athletes on both sides to learn how to get in the box.



Outrage in Somalia after untrained Somali runner enters 100m sprint in… pic.twitter.com/H89B2pqgC2 — Jamaica Live (@JamaicaLivenews) August 3, 2023

Оказа се, че няма нищо случайно, защотоо Насра Абукар е племенница на вицепрезидента на Федерацията по лека атлетика на Сомалия.

Сами се досещате, че тя не е получила своята квота заради резултат от предишно бягане, а заради помощта на своя високопоставен чичо, предаде dir.bg.

Информациите са, че въпросният услужлив чичо вече е депозирал своята оставка, а за да добиете представа колко бавно всъщност е времето на сомалийката, ще ви кажем само, че до момента най-бавният резултат в официално състезание бе 13,84, с осем секунди по-бързо от Насра Абукар.