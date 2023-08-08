"Лудогорец" в битка с "Астана" в Казахстан по пътя към "Аякс"

Доминаторът в българския футбол през последните 12 години "Лудогорец" излиза срещу казахския "Астана" в трети предварителен кръг на Лига Европа.

Мачът в средноазиатската столица започва в 17 часа българско време.

Реваншът е другата седмица в Разград.

Победителят от двубоя ще играе срещу нидерландския гранд "Аякс" за влизане в групите на Лига Европа.

Който загуби пък ще се бори за групите на Лигата на конференциите срещу "Валмиера" (Литва) или "Партизани" (Албания).

"Астана": Чондрич, Вороговский, Ховханисян, Бейсебеков, Аимбетов, Марочкин, Оурега, Томашевич, Лончар, Ебонг, Дарбое.

"Лудогорец": Падт, Фон Витри, Вердон, Русо, Хайстер, Сонко Сундберг, Пьотровски, Гонсалвеш, Текпетей, Руан Секо, Десподов.

Съдия: Хоратиу Фешник, Румъния