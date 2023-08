Хепи енд за "Байерн", Хари Кейн е в Мюнхен (Видео)

Канските усилия, които "Байерн" положи, се увенчаха с успех.

Капитанът на Англия и "Тотнъм" Хари Кейн (30 г.) пристигна в Мюнхен, за да премине медицински изследвания.

Така мечтаният трансфер за германския гранд предстои само да се официализира.

Кейн ще подпише договор за 4 г. и за всяка от тях ще получи по 25 млн. евро.

"Байерн" ще плати на "Тотнъм" 100 млн. евро за голмайстора и ще счупи собствения си рекорд на Бундеслигата от 80 млн., които привлеченият от "Атлетико" (М) френски защитник Люка Ернандес не може да се каже, че оправда особено.

В договора на Кейн има предвидени клаузи за още 20 млн.