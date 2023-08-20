Медалистите от световното по лека атлетика (обновява се)

Мъже
Гюле
1. Райън Краузър (САЩ) 23,51 м
2. Леонардо Фабри (Ит) 22,34 м
3. Джо Ковач (САЩ) 22,12 м
20 км спортно ходене
1. Алваро Мартин (Исп) 1:17:32 ч
2. Персеус Калстрьом (Шв) 1:17:39 ч
3. Кайо Бонфин (Бр) 1:17:47 ч
Жени
10 000 м
1. Гудаф Цегай (Ет) 31:27,18 мин
2. Летенсенбет Гидей (Ет) 21:28,16 мин
3. Ежгайеху Тайе (Ет) 21:28,31 мин
20 км спортно ходене
1. Мария Перес (Исп) 1:26:51 ч
2. Джамина Монтаг (Авл) 1:27:16 ч
3. Антонела Палмисано (Ит) 1:27:26 ч
Смесени
Щафета 4 по 400 метра
1. САЩ (Джъстин Робинсън, Роузи Ефионг, Матю Болинг, Алексис Холмс) 3:08,80 мин (световен рекорд)
2. Великобритания (Люис Дейви, Лавиа Нилсен, Рио Мичъм, Ейми Мери Джон) 3:11,06 мин
3. Чехия (Матей Кържек, Терезе Петържилкова, Патрик Шорм, Лада Вондрова) 3:11,98 мин