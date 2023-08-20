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Коментар на седмицата №2: Обща теория на убийстват...

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Медалистите от световното по лека атлетика (обновява се)

956

Мъже

Гюле

1. Райън Краузър (САЩ) 23,51 м

2. Леонардо Фабри (Ит) 22,34 м

3. Джо Ковач (САЩ) 22,12 м

20 км спортно ходене

1. Алваро Мартин (Исп) 1:17:32 ч

2. Персеус Калстрьом (Шв) 1:17:39 ч

3. Кайо Бонфин (Бр) 1:17:47 ч

Жени

10 000 м

1. Гудаф Цегай (Ет) 31:27,18 мин

2. Летенсенбет Гидей (Ет) 21:28,16 мин

3. Ежгайеху Тайе (Ет) 21:28,31 мин

20 км спортно ходене

1. Мария Перес (Исп) 1:26:51 ч

2. Джамина Монтаг (Авл) 1:27:16 ч

3. Антонела Палмисано (Ит) 1:27:26 ч

Смесени

Щафета 4 по 400 метра

1. САЩ (Джъстин Робинсън, Роузи Ефионг, Матю Болинг, Алексис Холмс) 3:08,80 мин (световен рекорд)

2. Великобритания (Люис Дейви, Лавиа Нилсен, Рио Мичъм, Ейми Мери Джон) 3:11,06 мин

3. Чехия (Матей Кържек, Терезе Петържилкова, Патрик Шорм, Лада Вондрова) 3:11,98 мин

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