Роналдо направи скандал, разкрещя се на съдия и блъсна фен, искал селфи (Видео)

Кристиано Роналдо изпусна нервите си в края на първото полувреме на мача от азиатската Шампионска лига срещу "Шабаб" и "Ал-Ахли". Докато играчите се прибираха към тунела за почивка, португалецът първо се разкрещя на съдията, а след това блъсна в гърдите мъж на терена, който искаше да си направи селфи със звездата, съобщи gong.

Гневът на Кристиано бе породен от два спорни момента в наказателното поле на противника. Той първо падна след единоборство със защитник, а след това топката срещна ръката на съперник след негов удар със странична ножица. GOAT Ronaldo telling the Referee wake up wake up, f**k'n hell!!... 😏😂🥲pic.twitter.com/N1sComSzvx — Chelsea Plug (@ChelseaPlugFC) August 22, 2023

След съдийския сигнал за край на първото полувреме при резултат 1:1, 38-годишният Роналдо започна да крещи на главния рефер от Китай - Фу Минг, размахвайки ръка пред лицето му. На път за съблекалнята той сложи пръст на окото си няколко пъти и извика: "Събуди се, събуди се, по дяволите!"

В този момент на пътя му се изпречи мъж от служебните лица на мача с намерение да си направи селфи с него. Ядосаният Роналдо обаче не само че се спря, а блъсна човека в гърдите.