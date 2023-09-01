"Лудогорец" се размина с "Фиорентина" и "Астън Вила"

"Лудогорец" има невероятен късмет, като два от фаворитите в Лигата на конференциите не могат да му се паднат в групите. Става въпрос за "Фиорентина" и "Астън Вила", които са във втора урна при разградчани. За сметка на това може да се повторят мачовете с "Балкани" и "Олимпия". Жребият е от 15,30 часа българско време.

Първа урна

"Айнтрахт" (Германия)

"Динамо" (Хърватия)

"Брюж" (Белгия)

"АЗ Алкмаар" (Нидерландия)

"Гент" (Белгия)

"Фенербахче" (Турция)

"Лил" (Франция)

"Ференцварош" (Унгария)

Втора урна

ПАОК (Гърция)

"Слован" (Словакия)

"Макаби" (ТА, Изр)

"Виктория" (Чехия)

"Астън Вила" (Англия)

"ЛУДОГОРЕЦ"

"Фиорентина" (Италия)

"Бодьо/Глимт" (Норвегия)

Трета урна

"Генк" (Белгия)

"Зоря" (Украйна)

"Астана" (Казахстан"

"Бешикташ" (Турция)

ХИК (Финландия)

"Легия" (Полша)

"Спартак" (Словакия)

"Олимпия" (Словения)

Четвърта урна

"Жрински" (Босна)

"Клаксвик" (Фарьорски острови)

"Абърдийн" (Шотландия)

"Чукарички" (Сърбия)

"Лугано" (Швейцария)

"Брейдаблик" (Исландия)

"Нордшеланд" (Дания)

"Балкани" (Косово)