ЦСКА - "Левски" в неделя, 8 октомври, по светло (програма)

Спортно-техническата комисия на БФС обяви програмата за четири кръга от Първа лига. По дати и часове бяха насрочени мачовете от 10-ия до 13-ия кръг.
От програмата става ясно, че вечното дерби между ЦСКА и "Левски" през есенния сезон ще се играе на 8 октомври (неделя) от 14,45 часа на стадион "Васил Левски".
Ето и цялата програма
X кръг
22.09 /петък/
Ботев Вр - Берое 15.00 часа
ЦСКА 1948 - Черно море 17.30
Ботев Пд - ЦСКА 20.00
23.09 /събота/
Арда Кж - Хебър 1918 Пз 15.00
Локомотив Пд - Славия 17.30
Левски - Етър ВТ 20.00
24.09 /неделя/
Пирин Бл - Крумовград 18.00
Локомотив Сф - Лудогорец 20.30
XI кръг
26.09/вторник/
Берое - ЦСКА 1948 17.00
Черно море - Ботев Пд 19.30
27.09 /сряда/
Хебър 1918 Пз - Ботев Вр 15.30
Славия - Левски 18.00
Лудогорец - Локомотив Пд 20.30
28.09/четвъртък/
Етър ВТ - Пирин Бл 15.30
Крумовград - Арда Кж 18.00
ЦСКА - Локомотив Сф 20.30
XІІ кръг
30.09 /събота/
Ботев Вр - ЦСКА 1948 17.30
Ботев Пд - Берое 20.00
01.10 /неделя/
Арда Кж - Етър ВТ 15.15
Локомотив Сф - Черно море 17.45
Левски - Лудогорец 20.30
02.10/понеделник/
Хебър 1918 Пз - Крумовград 15.00
Пирин Бл - Славия 17.30
Локомотив Пд - ЦСКА 20.00
Октомври
XІІІ кръг
06.10 /петък/
Крумовград - Ботев Вр 17.30
Берое - Локомотив Сф 20.00
07.10 /събота/
Славия - Арда Кж 15.00
ЦСКА 1948 - Ботев Пд 17.30
Черно море - Локомотив Пд 20.00
08.10 /неделя/
ЦСКА - Левски 14.45
Етър ВТ - Хебър 1918 Пз 17.45
Лудогорец - Пирин Бл 20.15