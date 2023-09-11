ЦСКА - "Левски" в неделя, 8 октомври, по светло (програма)

Спортно-техническата комисия на БФС обяви програмата за четири кръга от Първа лига. По дати и часове бяха насрочени мачовете от 10-ия до 13-ия кръг.

От програмата става ясно, че вечното дерби между ЦСКА и "Левски" през есенния сезон ще се играе на 8 октомври (неделя) от 14,45 часа на стадион "Васил Левски".

Ето и цялата програма

X кръг

22.09 /петък/

Ботев Вр - Берое 15.00 часа

ЦСКА 1948 - Черно море 17.30

Ботев Пд - ЦСКА 20.00

23.09 /събота/

Арда Кж - Хебър 1918 Пз 15.00

Локомотив Пд - Славия 17.30

Левски - Етър ВТ 20.00

24.09 /неделя/

Пирин Бл - Крумовград 18.00

Локомотив Сф - Лудогорец 20.30

XI кръг

26.09/вторник/

Берое - ЦСКА 1948 17.00

Черно море - Ботев Пд 19.30

27.09 /сряда/

Хебър 1918 Пз - Ботев Вр 15.30

Славия - Левски 18.00

Лудогорец - Локомотив Пд 20.30

28.09/четвъртък/

Етър ВТ - Пирин Бл 15.30

Крумовград - Арда Кж 18.00

ЦСКА - Локомотив Сф 20.30

XІІ кръг

30.09 /събота/

Ботев Вр - ЦСКА 1948 17.30

Ботев Пд - Берое 20.00

01.10 /неделя/

Арда Кж - Етър ВТ 15.15

Локомотив Сф - Черно море 17.45

Левски - Лудогорец 20.30

02.10/понеделник/

Хебър 1918 Пз - Крумовград 15.00

Пирин Бл - Славия 17.30

Локомотив Пд - ЦСКА 20.00

Октомври

XІІІ кръг

06.10 /петък/

Крумовград - Ботев Вр 17.30

Берое - Локомотив Сф 20.00

07.10 /събота/

Славия - Арда Кж 15.00

ЦСКА 1948 - Ботев Пд 17.30

Черно море - Локомотив Пд 20.00

08.10 /неделя/

ЦСКА - Левски 14.45

Етър ВТ - Хебър 1918 Пз 17.45

Лудогорец - Пирин Бл 20.15