ФИФА избра Ивайло Стоянов за световно по фубол

Ивайло Стоянов е един от шестимата европейски ВАР арбитри, избрани от ФИФА за световното първенство за юноши до 17 години, което ще бъде от 10 ноември до 2 декември в Индонезия.

Осаналите петима са Дейвид Кут (Англия), Алеандро ди Паоло (Италия), Роб Диперинг (Нидерландия), Ангелос Евангелу (Гърция) и Федаи Сан (Швейцария).

Европейците, които ще ръководят мачове на световното са Еспен Ескас (Норвегия), Мортен Крог (Дания), Атила Караожлан (Турция), Раде Обренович (Словения) и Жоао Пинейро (Португалия).