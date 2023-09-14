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https://www.24chasa.bg/sport/article/15499826 www.24chasa.bg

ФИФА избра Ивайло Стоянов за световно по фубол

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Ивайло Стоянов

Ивайло Стоянов е един от шестимата европейски ВАР арбитри, избрани от ФИФА за световното първенство за юноши до 17 години, което ще бъде от 10 ноември до 2 декември в Индонезия.

Осаналите петима са Дейвид Кут (Англия), Алеандро ди Паоло (Италия), Роб Диперинг (Нидерландия), Ангелос Евангелу (Гърция) и Федаи Сан (Швейцария).

Европейците, които ще ръководят мачове на световното са Еспен Ескас (Норвегия), Мортен Крог (Дания), Атила Караожлан (Турция), Раде Обренович (Словения) и Жоао Пинейро (Португалия).

Ивайло Стоянов
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