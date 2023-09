Григор Димитров си избра прякор с име на рап група за шоу турнир, в който заменя Медведев

Най-добрият ни тенисист Григор Димитров ще бъде част от поредното шоу Ultimate Tennis Showdown, което ще се проведе в германския град Франкфурт от утре до неделя.

Българинът заменя сред 8-те участници руснака Данил Медведев, който наскоро загуби финала на US Open от Новак Джокович.

Той е отказал участие с мотива, че това са били най-трудните му две седмици на корта във физическо отношение и тялото му се нуждае от почивка.

Григор Димитров си е избрал прякора G-Unit за участието в шоуто, като това е името на рап група, водена от 50 Cent.

Димитров участва като титуляр във втория сезон на UTS през 2020-а.

Програмата на турнира предвижда, че през първите два дни ще има 6 мача и всички 8 тенисисти ще бъдат на корта, а за неделя са запазени двата полуфинала и финалът на турнира.

Всички мачове се играят под съпровода на музика от най-актуалните диджей.

Останалите участници в турнира са Гаел La Monf Монфис, Диего El Peque Шварцман, Каспър The Iceman Рууд, Андрей Rublo Рубльов, Ян Ленард The Thunder Щруф, Кристофър The Rocket Юбанкс и Беноа The Rebel Пер.