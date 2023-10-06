Върнаха Матс Хумелс в бундестима

Защитникът Матс Хумелс бе повикан отново в националния отбор на Германия.

Новият селекционер Юлиан Нагелсман поправи грешката на предшественика си Ханзи Флик, който незнайно защо се лишаваше от услугите на знаковия бранител на "Борусия" (Дортмунд).

34-годишният Хумелс е сред играчите, които 36-годишният Нагелсман извика за турнето в САЩ с контролите срещу домакините (14 октомври) и Мексико (17 октомври).

Първи повиквателни получиха Роберт Андрих от Байер Леверкузен, Кевин Беренс от Унион Берлин и Крис Фюрих от Щутгарт.

Състав на националния тим на Германия:

Вратари: Марк-Андре тер Щеген (Барселона), Кевин Трап (Айнтрахт Франкфурт), Бернд Лено (Фулъм), Оливер Бауман (Хофенхайм)

Защитники: Антонио Рюдигер (Реал Мадрид), Малик Тиау (Милан), Йонатан Та (Байер Леверкузен), Матс Хумелс (Борусия Дортмунд), Никлак Зюле (Борусия Дортмунд), Давид Раум (РБ Лайпциг), Робин Госенс (Унион Берлин)

Полузащитници: Йосуа Кимих (Байерн Мюнхен), Леон Горецка (Байерн Мюнхен), Флориан Вирц (Байер Леверкузен), Юлиан Бранд (Борусия Дортмунд), Джамал Мусиала (Байерн Мюнхен), Паскал Грос (Брайтън), Йонас Хофман (Байер Леверкузен), Лерой Сане (Байерн Мюнхен), Илкай Гюндоган (Барселона), Роберт Андрих (Байер Леверкузен), Крис Фюрих (Щутгарт)

Нападатели: Кай Хаверц (Арсенал), Никлас Фюлкруг (Борусия Дортмунд), Томас Мюлер (Байерн Мюнхен), Кевин Беренс (Унион Берлин)