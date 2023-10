Везенков с първа тройка в НБА след 1 мин и 17 сек (видео)

Александър Везенков се нуждаеше само от 77 секунди, за да покаже какво може в НБА. Най-добрият български баскетболист и MVP на Евролигата направи своя дебют, макар и неофициален с екипа на новия си тим "Сакраменто". Везенков се появи 6 на паркета в 3-ата четвърт при оставащи 6 мин и 17 сек на часовника в първата контрола за "Кингс" срещу "Торонто" при загубата 99:111.

the Euroleague MVP has just checked in 👑 pic.twitter.com/mgdBrcthFM — Sacramento Kings (@SacramentoKings) October 9, 2023

Малко след като бе изминала минута от появяването на Везенков в игра, българският ас в баскетбола показа на какво е способен. Саша получи в зоната за 3 точки, стреля, вкара и така Везенков нагледно показа защо е бил избран за MVP на Евролигата.

Sasha's first NBA bucket 👌 pic.twitter.com/kcyZLvwEHo — Sacramento Kings (@SacramentoKings) October 9, 2023

Българинът изкара на терена 11 минути на терена, но въпреки това бе най-резултатен на новия си тим. Везенков вкара общо 2 далечни стрелби, отличи се с 2 борби, даде една асистенция.