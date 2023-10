Григор иска да пее отново с Федерер и Хаас

Григор Димитров няма нищо против да пее отново с Роджър Федерер и Томи Хаас.

Преди няколко години тримата се превърнаха в хит, след като изпълниха парчето Hard To Say I'm Sorry на “Чикаго” под акомпанимента на композитора и музикален продуцент Дейвид Фостър, който е тъст на Хаас.

Феновете изпаднаха във възторг и веднага обявиха, че се е появила нова група - TOBB (The One-Handed Backhand Boys) - “Момчетата, които изпълняват бекхенд с една ръка”.

В Шанхай, където загуби 6:7 (7:9) 3:6 от добрия си приятел Андрей Рубльов (Рус) на полуфинал на турнира “Мастърс 1000”, Димитров бе запитан какви са шансовете групата пак да се събере.

“Не знам. Тук видях Роджър и ще поговорим по въпроса. Честно казано, искам пак да направим нещо заедно. Вярвам, че един ден това ще се случи. Нищо чудно да ви изненадаме вас, феновете, когато най-малко очаквате. За съжаление, животът на всеки от нас се развива по различен начин, но ние поддържаме връзка помежду си и сме любопитни да наблюдаваме какво точно ни се случва. Аз често хвърлям по един скрит поглед към Роджър и Томи”, отговори Димитров.

През тази седмица се очакваше той да играе на турнира в Антверпен, но отказа участие. Така феновете ще могат да го гледат във Виена, където в края на октомври 2020 г. в ложата му за първи път се появи рускинята от кавказки произход Лолита Османова - едно от вече бившите му гаджета.

Рубльов стана първият с поне 50 победи в три поредни сезона, но на финала в Шанхай загуби 3:6, 6:3, 6:7 (8:10) от Хуберт Хуркач (Пол).