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Трима са починали от ковид през последното денонощ...

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Спорт по телевизията днес

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Тенис корт Снимка: Pixabay

15,00 ч Тенис, турнир за мъже във Виена MAX sport 1

15,00 ч Тенис, турнир за мъже в Базел MAX sport 3

15,00 ч Снукър Eurosport 1

16,00 ч Футбол, „Септември“ - „Добруджа“ „Диема спорт“

19,00 ч Баскетбол, „Берое“ - „Левски“ MAX sport 2

19,00 ч Футбол, „Ал Итихад“ - „Ал Кува Ал Джавия“ „Нова спорт“

19,30 ч Футбол, „Удинезе“ - „Лече“ RING

20,00 ч Тенис, турнир за мъже във Виена MAX sport 1

21,00 ч Футбол, „Ал Хилал“ - „Мумбай“ „Диема спорт“ 3

21,00 ч Снукър Eurosport 1

21,30 ч Футбол, „Палермо“ - „Специя“ „Диема спорт“

21,45 ч Футбол, „Фиорентина“ - „Емполи“ MAX sport 3

22,00 ч Футбол, „Тотнъм“ - „Фулъм“ „Диема спорт“ 2

22,00 ч Футбол, „Валенсия“ - „Кадис“ MAX sport 4

1,00 ч NHL, “Бъфало“ - „Монреал“ MAX sport 2

Тенис корт Снимка: Pixabay
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