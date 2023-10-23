15,00 ч Тенис, турнир за мъже във Виена MAX sport 1
15,00 ч Тенис, турнир за мъже в Базел MAX sport 3
15,00 ч Снукър Eurosport 1
16,00 ч Футбол, „Септември“ - „Добруджа“ „Диема спорт“
19,00 ч Баскетбол, „Берое“ - „Левски“ MAX sport 2
19,00 ч Футбол, „Ал Итихад“ - „Ал Кува Ал Джавия“ „Нова спорт“
19,30 ч Футбол, „Удинезе“ - „Лече“ RING
20,00 ч Тенис, турнир за мъже във Виена MAX sport 1
21,00 ч Футбол, „Ал Хилал“ - „Мумбай“ „Диема спорт“ 3
21,00 ч Снукър Eurosport 1
21,30 ч Футбол, „Палермо“ - „Специя“ „Диема спорт“
21,45 ч Футбол, „Фиорентина“ - „Емполи“ MAX sport 3
22,00 ч Футбол, „Тотнъм“ - „Фулъм“ „Диема спорт“ 2
22,00 ч Футбол, „Валенсия“ - „Кадис“ MAX sport 4
1,00 ч NHL, “Бъфало“ - „Монреал“ MAX sport 2