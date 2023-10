Въоръжени отвлякоха родителите на футболист от "Ливърпул"

Родителите на нападателя на "Ливърпул" Луис Диас са били отвлечени тази нощ (българско време), съобщи главната прокуратура на Колумбия. Инцидентът е станал в северната част на страната.

"На главната прокуратура бе съобщено за похищение на родителите на Луис Диас в района на Баранкас, повинция Ла Гуахира, след което специализирана група прокурори, служители на техническото следствие и следователи от обединената полицейско-военна група за борба с отвличанията предприеха спешни мерки поустановяване местонахождениетона тези хора и издирването на виновните", се казва в профила на прокуратурата в "Туитър". 🚨 Sources close to Luis Díaz confirm that his mother Cilenis Marulanda has been rescued by the police.



The operation now continues to free his father, kidnapped earlier today. pic.twitter.com/LNAtKNi2dz — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 29, 2023

Според местните медии майката и бащата на колумбийския национал са били отвлечени от поне двама въоръжени и маскирани, когато спрели на бензиностанция. Бащата е бил откаран с мотоциклет, а майката - със семейния автомобил.

Няколко часа по-късно стана известно, че полицейски екип е успял да освободи майката на футболиста - Силенис Маруланда, и това бе обявено лично от пезидента на Колумбия Густао Петро, предаде "Сега". Обаче опитите на разследващите да бъде открит и освободен бащата засега удрят на камък. Не е известно похитителите да са поискали откуп.

26-годишният Луис Фернандо Диас Маруланда подписа с "Ливърпул" през 2022 г., след като дотогава играеше в "Порто". До момента той има 30 мача и 10 гола за тима. За националния отборна Колумбия нападателят има 43 участия и 9 гола.