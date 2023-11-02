Илиан Илиев върна Филип Кръстев в националния, викна играч от Русия и 2-ма дебютанти

Новият селекционер на мъжкия национален отбор на България Илиан Илиев обяви група от 27 футболисти за предстоящите двубои от група G на квалификациите за Евро 2024.

На 16 ноември тимът ни посреща Унгария, а 3 дни по-късно гостува на Сърбия.

Илиев връща в състава Филип Кръстев, след като през септември и октомври офанзивният полузащитник, който играе в МЛС за "Лос Андежлис ФК", не бе викан от Младен Кърстаич.

След възстановяване от травмата национал отново е лидерът в защитата на "Лудогорец" Антон Недялков.

Илиев вика и представящия се добре в руското първенство Светослав Ковачев ("Ахмат").

Пълни дебютанти в състава са Живко Атанасов от клубния тим на Илиев "Черно море" и Алекс Колев от "Крумовград".

Ето и разширеният състав на българския тим:

Вратари: Даниел Наумов (ЦСКА 1948), Иван Дюлгеров (Черно море), Димитър Митов (Сейнт Джонстън, Шот).

Защитници: Виктор Попов и Живко Атанасов (Черно море), Иван Турицов (ЦСКА), Валентин Антов (Кремонезе, Ит), Алекс Петков (Шльонск, Пол), Симеон Петров (ЦСКА 1948), Кристиан Димитров (Левски), Антон Недялков (Лудогорец), Ангел Лясков (Локомотив Пд).

Полузащитници: Илия Груев (Лийдс, Анг), Ивайло Чочев (ЦСКА 1948), Андриан Краев (Левски), Филип Кръстев (Лос Анджелис ФК, САЩ), Христо Иванов (Локомотив Пд), Светослав Ковачев (Ахмат, Рус), Станислав Иванов (Арда), Доминик Янков (Лудогорец), Илиан Илиев (Кифисия, Гър).

Нападатели: Кирил Десподов (ПАОК), Георги Русев (ЦСКА 1948), Мартин Минчев (Ризе, Тур), Преслав Боруков (Арда), Спас Делев (Лудогорец), Александър Колев (Крумовград).